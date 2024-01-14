Сегодня, 17:00
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
Во второй день турнира свои матчи проведут россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Также на корт выйдут Стэн Вавринка, Стефанос Циципас, Энди Маррей и Гаэль Монфис.
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Борна Гойо (Хорватия)
Патрик Кипсон (США) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Флавио Коболли (Италия) — Николас Харри (Чили)
Себастьян Корда (США) — Вит Копршива (Чехия)
Теренс Атман (Франция) — Даниил Медведев (Россия)
Роберто Баутиста Агут (Испания) — Бен Шелтон (США)
Джеймс Дакуорт (Австралия) — Люка Ван Аш (Франция)
Констан Лестьенн (Франция) — Алехандро Давидович Фокина (Испания)
Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария)
Алексей Попырин (Австралия) — Марк Полманс (Австралия)
Зизу Бергс (Бельгия) — Стефанос Циципас (Греция)
Александр Вукич (Австралия) — Джордан Томпсон (Австралия)
Денис Шаповалов (Канада) — Якуб Меншик (Чехия)
Даниэль Альтмайер (Германия) — Карен Хачанов (Россия)
Энди Маррей (Великобритания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Максимилиан Мартерер (Германия) — Нуну Боржеш (Португалия)
Алехандро Табило (Чили) — Александр Ковачевич (США)
Янник Ханфманн (Германия) — Гаэль Монфис (Франция)
Кристофер Юбенкс (США) — Таро Даниэль (Япония)
Миомир Кецманович (Сербия) — Есукэ Ватануки (Япония)
Александр Мюллер (Франция) — Юго Гренье (Франция)
Уго Умбер (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия)
Ринки Хидзиката (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Чжан Чжичжэнь (Китай) — Федерико Кория (Аргентина)
Омар Джасика (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша)
Алекс Де Минаур (Австралия) — Милош Раонич (Канада)
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Доминик Тим (Австрия)