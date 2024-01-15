Сегодня, 18:00
Начало игрового дня — в 3.00 по московскому времени.
В третий день турнира россиянин Роман Сафиуллин встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром. Также на корт выйдут испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев и казахстанец Александр Бублик.
3:00. Ласло Джере (Сербия) — Артур Казо (Франция, WC)
3:00. Артур Филс (Франция) — Иржи Веселы (Чехия)
3:00. Роман Сафиуллин (Россия) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28)
3:00. Джеймс Маккейб (Австралия, WC) — Алекс Микельсен (США)
3:00. Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Иржи Легечка (Чехия, 32)
3:00. Кэмерон Норри (Великобритания, 19) — Хуан Пабло Варильяс (Перу)
3:00. Душан Лайович (Сербия) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q)
4:00. Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 11)
4:30. Григор Димитров (Болгария, 13) — Мартон Фучович (Венгрия)
4:30. Макс Перселл (Австралия) — Мате Валькус (Венгрия, Q)
4:30. Маркос Гирон (США) — Джек Дрейпер (Великобритания)
5:00. Квон Сун Ву (Корея) — Лукаш Клейн (Словакия, Q)
6:00. Хольгер Руне (Дания, 8) — Есихито Нисиока (Япония)
6:30. Томми Пол (США, 14) — Грегуар Баррер (Франция)
6:30. Александр Бублик (Казахстан, 31) — Сумит Нагал (Индия)
6:30. Маккензи Макдональд (США) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC)
8:00. Себастьян Офнер (Австрия) — Танаси Коккинакис (Австралия)
8:00. Дэниэл Эванс (Великобритания) — Лоренцо Сонего (Италия)
11:00. Александр Зверев (Германия, 6) — Доминик Кепфер (Германия)
12:30. Ришар Гаске (Франция) — Карлос Алькарас (Испания, 2)