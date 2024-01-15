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Сегодня, 18:00

Australian Open 2024 — расписание и результаты 16 января: Сафиуллин, Зверев и Алькарас стартуют на турнире

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас.
Фото AFP
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Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 16 января.

Начало игрового дня — в 3.00 по московскому времени.

В третий день турнира россиянин Роман Сафиуллин встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром. Также на корт выйдут испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев и казахстанец Александр Бублик.

16 января, вторник

3:00. Ласло Джере (Сербия) — Артур Казо (Франция, WC)

3:00. Артур Филс (Франция) — Иржи Веселы (Чехия)

3:00. Роман Сафиуллин (Россия) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28)

3:00. Джеймс Маккейб (Австралия, WC) — Алекс Микельсен (США)

3:00. Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Иржи Легечка (Чехия, 32)

3:00. Кэмерон Норри (Великобритания, 19) — Хуан Пабло Варильяс (Перу)

3:00. Душан Лайович (Сербия) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q)

4:00. Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 11)

4:30. Григор Димитров (Болгария, 13) — Мартон Фучович (Венгрия)

4:30. Макс Перселл (Австралия) — Мате Валькус (Венгрия, Q)

4:30. Маркос Гирон (США) — Джек Дрейпер (Великобритания)

5:00. Квон Сун Ву (Корея) — Лукаш Клейн (Словакия, Q)

6:00. Хольгер Руне (Дания, 8) — Есихито Нисиока (Япония)

6:30. Томми Пол (США, 14) — Грегуар Баррер (Франция)

6:30. Александр Бублик (Казахстан, 31) — Сумит Нагал (Индия)

6:30. Маккензи Макдональд (США) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC)

8:00. Себастьян Офнер (Австрия) — Танаси Коккинакис (Австралия)

8:00. Дэниэл Эванс (Великобритания) — Лоренцо Сонего (Италия)

11:00. Александр Зверев (Германия, 6) — Доминик Кепфер (Германия)

12:30. Ришар Гаске (Франция) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Расписание и все результаты Australian Open-2024

Теннис
Australian Open
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