Australian Open 2024 — расписание и результаты 16 января: Касаткина, Рыбакина и Свентек сыграют в первом круге

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 16 января.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

В третий день турнира на корт выйдут россиянки Дарья Касаткина и Анна Блинкова. Также свои матчи проведут первая ракетка мира Ига Свентек и третья ракетка мира Елена Рыбакина.

16 января, вторник

03.00. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Лулу Сун (Швейцария, Q)

03.00. Слоан Стивенс (США) — Оливия Гадеки (Австралия, WC)

03.00. Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14)

03.00. Рената Сарасуа (Мексика, Q) — Мартина Тревизан (Италия)

04.00. Ига Свентек (Польша, 1) — София Кенин (США)

05.00. Дэниэлл Коллинз (США) — Ангелик Кербер (Германия)

05.00. Грит Миннен (Бельгия) — Клара Таусон (Дания)

05.00. Эмма Наварро (США, 27) — Ван Сиюй (Китай)

05.00. Чжу Линь (Китай, 29) — Осеан Доден (Франция)

06.00. Камила Джорджи (Италия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 18)

06.30. Елена Остапенко (Латвия, 11) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC)

06.30. Кристина Букша (Испания) — Анна Блинкова (Россия)

06.30. Кэти Бултер (Великобритания) — Юань Юэ (Китай)

06.30. Александра Крунич (Сербия) — Клара Бюрель (Франция)

07.00. Ван Яфань (Китай) — Сорана Кирстя (Румыния, 22)

08.30. Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Эшлин Крюгер (США)

08.30. Эмма Радукану (Великобритания) — Шелби Роджерс (США)

11.00. Петра Мартич (Хорватия) — Айла Томлянович (Австралия)

11.00. Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия)

13.00. Ребекка Марино (Канада, Q) — Джессика Пегула (США, 5)

Расписание и все результаты Australian Open-2024