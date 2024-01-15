Сегодня, 18:15
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
В третий день турнира на корт выйдут россиянки Дарья Касаткина и Анна Блинкова. Также свои матчи проведут первая ракетка мира Ига Свентек и третья ракетка мира Елена Рыбакина.
03.00. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Лулу Сун (Швейцария, Q)
03.00. Слоан Стивенс (США) — Оливия Гадеки (Австралия, WC)
03.00. Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14)
03.00. Рената Сарасуа (Мексика, Q) — Мартина Тревизан (Италия)
04.00. Ига Свентек (Польша, 1) — София Кенин (США)
05.00. Дэниэлл Коллинз (США) — Ангелик Кербер (Германия)
05.00. Грит Миннен (Бельгия) — Клара Таусон (Дания)
05.00. Эмма Наварро (США, 27) — Ван Сиюй (Китай)
05.00. Чжу Линь (Китай, 29) — Осеан Доден (Франция)
06.00. Камила Джорджи (Италия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 18)
06.30. Елена Остапенко (Латвия, 11) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC)
06.30. Кристина Букша (Испания) — Анна Блинкова (Россия)
06.30. Кэти Бултер (Великобритания) — Юань Юэ (Китай)
06.30. Александра Крунич (Сербия) — Клара Бюрель (Франция)
07.00. Ван Яфань (Китай) — Сорана Кирстя (Румыния, 22)
08.30. Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Эшлин Крюгер (США)
08.30. Эмма Радукану (Великобритания) — Шелби Роджерс (США)
11.00. Петра Мартич (Хорватия) — Айла Томлянович (Австралия)
11.00. Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия)
13.00. Ребекка Марино (Канада, Q) — Джессика Пегула (США, 5)