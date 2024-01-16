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Сегодня, 17:10

Australian Open 2024 — расписание и результаты 17 января: матчи Рублева и Джоковича

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 17 января.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

В четвертый день Australian Open-2024 во втором круге сыграют россияне Павел Котов, Карен Хачанов и Андрей Рублев. Также свои матчи проведут Янник Синнер, Гаэль Монфис, Стефанос Циципас и Новак Джокович.

17 января, среда

03.00 Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Себастьян Баэс (Аргентина, 26)

03.00 Павел Котов (Россия) — Флавио Коболли (Италия, Q)

04.00 Янник Синнер (Италия, 4) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q)

04.30 Александр Ковачевич (США, Q) — Карен Хачанов (Россия, 15)

04.30 Адриан Маннарино (Франция, 20) — Хауме Мунар (Испания)

04.30 Фабиан Марожан (Венгрия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 22)

04.30 Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Люка Ван Аш (Франция)

05.00 Тэйлор Фритц (США, 12) — Юго Гастон (Франция, LL)

05.30 Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Маттео Арнальди (Италия)

06.30 Себастьян Корда (США, 29) — Кантен Алис (Франция)

06.30 Гаэль Монфис (Франция) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30)

07.00 Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Бен Шелтон (США, 16)

07.00 Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Томаш Махач (Чехия)

09.00 Кристофер Юбенкс (США) — Андрей Рублев (Россия, 5)

11.00 Джордан Томпсон (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция, 7)

12.30 Новак Джокович (Сербия, 1) — Алексей Попырин (Австралия)

* время начала матчей предварительное

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Расписание и все результаты Australian Open-2024

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