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Сегодня, 20:10

Australian Open 2024 — расписание и результаты 19 января: матчи Хачанова и Рублева

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 19 января.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

В третьем круге Australian Open-2024 сыграют россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев. Также на корт выйдут Новак Джокович, Янник Синнер и Стефанос Циципас.

19 января, пятница

03.00 Томаш Махач (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 15)

04.00 Янник Синнер (Италия, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина, 26)

05.00 Тэйлор Фритц (США, 12) — Фабиан Марожан (Венгрия)

05.30 Люка Ван Аш (Франция) — Стефанос Циципас (Греция, 7)

06.30 Адриан Маннарино (Франция, 20) — Бен Шелтон (США, 16)

11.00 Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Флавио Коболли (Италия, Q)

11.00 Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30)

12.30 Себастьян Корда (США, 29) — Андрей Рублев (Россия, 5)

* Время начала матчей предварительное.

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Расписание и все результаты Australian Open-2024

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