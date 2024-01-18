Australian Open 2024 — расписание и результаты 19 января: матчи Андреевой и Аванесян

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 19 января.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

В пятницу в третьем круге турнира сыграют россиянки Анастасия Захарова, Мирра Андреева, Элина Аванесян и Мария Тимофеева. Также на корт выйдут Арина Соболенко и Коко Гауфф.

19 января, пятница

03.00 Аманда Анисимова (США) — Паула Бадоса (Испания)

04.00 Леся Цуренко (Украина, 28) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

05.00 Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Захарова (Россия, Q)

06.00 Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция)

06.00 Элина Аванесян (Россия) — Марта Костюк (Украина)

06.00 Алисия Паркс (США) — Коко Гауфф (США, 4)

11.00 Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10)

13.00 Сторм Хантер (Австралия, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9)

* Время начала матчей предварительное.

Расписание и все результаты Australian Open-2024