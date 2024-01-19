Australian Open

Сегодня, 14:15
20 января свои матчи в Мельбурне проведут россиянин Даниил Медведев, испанец Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и другие.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
Томми Пол (США) — Миомир Кецманович (Сербия) — 04.00
Шан Цзюньчэн (Китай) — Карлос Алькарас (Испания) — 05.30
Уго Умбер (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша) — 05.30
Артур Казо (Франция) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 06.00
Григор Димитров (Болгария) — Нуну Боржеш (Португалия) — 07.30
Кэмерон Норри (Великобритания) — Каспер Рууд (Норвегия) — 09.00
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия) — 11.00
Александр Зверев (Германия) — Алекс Микельсен (США) — 12.30
* Время начала матчей предварительное.