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Сегодня, 14:15

Australian Open — расписание и результаты 20 января: Медведев — Оже-Альяссим, Цзюньчэн — Алькарас

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 20 января.

20 января свои матчи в Мельбурне проведут россиянин Даниил Медведев, испанец Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и другие.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

20 января

Томми Пол (США) — Миомир Кецманович (Сербия) — 04.00

Шан Цзюньчэн (Китай) — Карлос Алькарас (Испания) — 05.30

Уго Умбер (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша) — 05.30

Артур Казо (Франция) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 06.00

Григор Димитров (Болгария) — Нуну Боржеш (Португалия) — 07.30

Кэмерон Норри (Великобритания) — Каспер Рууд (Норвегия) — 09.00

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия) — 11.00

Александр Зверев (Германия) — Алекс Микельсен (США) — 12.30

* Время начала матчей предварительное.

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Расписание и все результаты Australian Open-2024

Australian Open
Даниил Медведев
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