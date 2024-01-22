Australian Open

Сегодня, 17:00
23 января в Мельбурне в 1/4 финала Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера, Новак Джокович — с Тэйлором Фритцем. Белоруска Арина Соболенко встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.
Начало игрового дня — в 05.00 по московскому времени.
Новак Джокович (Сербия) — Тэйлор Фритц (США) — 06.30 мск
Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия) — не ранее 12.30
Марта Костюк (Украина) — Коко Гауфф (США) — 05.00
Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 11.00