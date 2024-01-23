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Australian Open — расписание и результаты 1/4 финала 24 января: матчи Медведева и Калинской

Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 24 января.

24 января в Мельбурне в 1/4 финала Даниил Медведев сыграет против поляка Хуберта Хуркача, Александр Зверев — с Карлосом Алькарасом. Анна Калинская встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Начало игрового дня — в 04.00 по московскому времени.

24 января, среда
Australian Open-2024
1/4 финала
Мужчины

Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 05.30

Александр Зверев (Германия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — не ранее 12.45

Женщины

Линда Носкова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 04.00

Анна Калинская (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — не ранее 11.15

Расписание и все результаты Australian Open-2024

Теннис
Australian Open
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