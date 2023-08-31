Аванесян проиграла Остапенко во втором круге US Open

Сегодня, 06:03
Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в третий круг турнира US Open. В трех сетах она проиграла Елене Остапенко из Латвии — 3:6, 7:5, 5:7.
Матч продолжался 2 часа 17 минут. 20-летняя россиянка подала один раз навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 6 брейк-пойнтов. На счету 26-летней латвийки 5 эйсов, 11 двойных ошибок и 7 из 10 реализованных брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Остапенко будет американка Бернарда Пера.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия, 20) — Элина Аванесян (Россия) — 6:3, 5:7, 7:5