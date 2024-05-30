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Сегодня, 21:56

Аванесян победила Блинкову во втором круге «Ролан Гаррос», оформив «баранку» во втором сете

Алина Савинова
Элина Аванесян.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Элина Аванесян одержала разгромную победу над соотечественницей Анной Блинковой во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:3, 6:0.

Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут. При этом матч на время прерывался из-за дождя.

70-я ракетка мира Аванесян ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Блинковой, которая занимает 55-е место в мировом рейтинге, ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В третьем круге турнира Аванесян сыграет против победительницы встречи Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Тамара Корпач (Германия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/6/
Теннис
Ролан Гаррос
Анна Блинкова
Элина Аванесян
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