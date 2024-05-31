Аванесян и Осорио с разгромной победы начали свое выступление в парном «Ролан Гаррос»

Сегодня, 19:55
Российская теннисистка Элина Аванесян в паре с Камилой Осорио из Колумбии победили француженек Эстель Касино и Кароль Монне в первом круге парного «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 52 минуты. Аванесян и Осорио отдали соперницам только три гейма — 6:3, 6:0.
В следующем круге Аванесян и Осорио сыграют против победительниц встречи Хэйли Баптист/Алисия Паркс (США) — Ена Шибахара/Ван Синьюй (Япония/Китай, 10).
Ранее россиянка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде, победив во втором раунде соотечественницу Анну Блинкову (6:3, 6:2).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Элина Аванесян/Камила Осорио (Россия/Колумбия) — Эстель Касино/Кароль Монне (Франция, WC) — 6:3, 6:0