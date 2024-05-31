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Сегодня, 19:55

Аванесян и Осорио с разгромной победы начали свое выступление в парном «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Элина Аванесян в паре с Камилой Осорио из Колумбии победили француженек Эстель Касино и Кароль Монне в первом круге парного «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 52 минуты. Аванесян и Осорио отдали соперницам только три гейма — 6:3, 6:0.

В следующем круге Аванесян и Осорио сыграют против победительниц встречи Хэйли Баптист/Алисия Паркс (США) — Ена Шибахара/Ван Синьюй (Япония/Китай, 10).

Ранее россиянка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде, победив во втором раунде соотечественницу Анну Блинкову (6:3, 6:2).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Элина Аванесян/Камила Осорио (Россия/Колумбия) — Эстель Касино/Кароль Монне (Франция, WC) — 6:3, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/12/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Элина Аванесян
0
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