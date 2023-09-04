Аванесян и Рахимова не смогли выйти четвертьфинал парного турнира US Open

Сегодня, 00:48
Россиянки Элина Аванесян и Камилла Рахимова в третьем круге парного турнира US Open уступили Си Сувэй из Тайваня и Ван Синьюй из Китая.
Встреча продолжалась 1 час 41 минуты и завершилась со счетом 0:6, 6:2, 2:6. На счету россиянок 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В четвертьфинале Сувэй и Синьюй встретится с победительницами матча Коко Гауфф/Джессика Пегула (США) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай, 8) — Элина Аванесян/Камилла Рахимова (Россия) — 6:0, 2:6, 6:2