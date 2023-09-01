Аванесян и Рахимова победили в первом круге US Open в парном разряде

Сегодня, 02:22
Российские теннисистки Элина Аванесян и Камилла Рахимова вышли во второй круг US Open в парном разряде. В трех сетах они переиграли француженок Клару Бюрель и Диан Парри — 7:5, 4:6, 6:2.
Следующими соперницами россиянок будут украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Элина Аванесян/Камилла Рахимова (Россия) — Клара Бюрель/Диан Парри (Франция) — 7:5, 4:6, 6:2