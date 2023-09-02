Аванесян и Рахимова победили во втором круге US Open в парном разряде

Российские теннисистки Элина Аванесян и Камилла Рахимова вышли в третий круг US Open в парном разряде. В двух сетах они обыграли украинку Людмилу Киченок и латвийку Елену Остапенко.

Матч продолжался 1 час 48 минут.

Следующими соперницами россиянок будут Си Сувэй и Ван Синьюй.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Элина Аванесян/Камилла Рахимова (Россия) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 10) — 6:4, 7:6 (7:4)