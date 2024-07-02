Аванесян обыграла украинку Калинину и вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Элина Аванесян в первом круге Уимблдона обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. На счету 21-летней россиянки 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Во втором круге Аванесян встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 63 470 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Первый круг Элина Аванесян (Россия) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:2, 6:3 Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»