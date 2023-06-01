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«Большой шлем»

Сегодня, 00:01

Аванесян обыграла Жанжан и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
Элина Аванесян.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла француженку Леолию Жанжан во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:0, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Аванесян сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Жанжан ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В третьем круге Аванесян сыграет с датчанкой Кларой Таусон.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Аванесян (Россия, LL) — Леолия Жанжан (Франция, WC) — 6:0, 7:5

Теннис
Roland Garros
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