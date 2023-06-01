Аванесян обыграла Жанжан и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла француженку Леолию Жанжан во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Аванесян сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Жанжан ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт. В третьем круге Аванесян сыграет с датчанкой Кларой Таусон. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Одиночный разряд Второй круг Элина Аванесян (Россия, LL) — Леолия Жанжан (Франция, WC) — 6:0, 7:5