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«Большой шлем»

Сегодня, 18:22

Аванесян победила 12-ю ракетку мира Бенчич в первом круге «Ролан Гаррос»

Виталий Косик
Корреспондент
Элина Аванесян.
Фото AFP
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Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла швейцарскую спортсменку Белинду Бенчич в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 6:3, 2:6, 6:4.

Спортсменки провели на корте 2 часа и 21 минуту.

На счету 134-й ракетки мира Аванесян две подачи навылет, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14.

12-я ракетка мира Бенчич совершила ноль эйсов, 7 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Россия, LL) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 6:3, 2:6, 6:4

Следующий соперник

Леолия Жанжан (Франция)

Теннис
Белинда Бенчич
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