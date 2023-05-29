Аванесян победила 12-ю ракетку мира Бенчич в первом круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 18:22
Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла швейцарскую спортсменку Белинду Бенчич в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 6:3, 2:6, 6:4.
Спортсменки провели на корте 2 часа и 21 минуту.
На счету 134-й ракетки мира Аванесян две подачи навылет, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14.
12-я ракетка мира Бенчич совершила ноль эйсов, 7 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Аванесян (Россия, LL) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 6:3, 2:6, 6:4
Следующий соперник
Леолия Жанжан (Франция)