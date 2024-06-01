Аванесян — о перерыве из-за дождя в матче с Чжэн: «Мы играли в карты и пили чай»

Российская теннисистка Элина Аванесян ответила на вопрос о том, чем занималась во время перерыва из-за дождя в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

В 1/16 финала россиянка играла против китаянки Чжэн Циньвэнь (6:3, 3:6, 7:6 (10:6)). Их матч во время третьего сета прерывался из-за дождя и был возобновлен только спустя 4,5 часа.

«Думаю, после нескольких дней все к этому привыкли. Если честно, в перерыве мы просто играли в карты и пили чай», — сказала Аванесян в интервью на корте.

В четвертом круге Аванесян сыграет против итальянки Ясмин Паолини, которая победила Бьянку Андрееску из Канады в третьем круге Открытого чемпионата Франции (6:1, 3:6, 6:0).