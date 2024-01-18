Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:10

Аванесян — Саккари: видеообзор матча второго круга Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Элина Аванесян 17 января обыграла восьмую ракету мира Марию Саккари из Греции во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2024 — 6:4, 6:4.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Australian Open.

Аванесян 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Саккари 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге турнира российская теннисистка встретится с украинкой Мартой Костюк.

Расписание и все результаты Australian Open-2024

Australian Open
Элина Аванесян
0
Читайте также
Защитник «Зенита» Данил Круговой перешел в ЦСКА
Биография Джуда Беллингема: жизнь и карьера одного из самых талантливых игроков Европы
Десант ВС РФ штурмом взял опорный пункт ВСУ под Артемовском
В Австрии предрекли скорое прекращение поставок газа РФ через Украину
Пакистан нанес удары по территории Ирана
На Украине заявили о необходимости прямого вмешательства армий НАТО в конфликт
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Павлюченкова рассказала о мяукающих болельщиках на Australian Open

Australian Open 2024 — расписание и результаты 18 января: матчи Медведева и Алькараса