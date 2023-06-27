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«Большой шлем»

Сегодня, 19:52

Аванесян вышла в полуфинал квалификации Уимблдона

Руслан Минаев
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Россиянка Элина Аванесян обыграла мексиканку Фернанду Контрерас Гомес в четвертьфинале квалификации Уимблдона — 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 6 минут.

Аванесян за игру допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У Контрерас Гомес также 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За выход в финал квалификации Уимблдона-2023 россиянка сыграет с австралийской Сторм Сандерс.

Россиянка Алина Захарова в четвертьфинале квалификации турнира «Большого шлема» проиграла японке Нао Хибино — 4:6, 3:6. Матч длился 1 час 23 минуты.

Ранее в полуфинал вышли Диана Шнайдер, Вера Звонарева, Эрика и Мирра Андреевы.

Теннис
Уимблдон
Элина Аванесян
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