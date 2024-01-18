Аванесян вышла во второй круг парного турнира Australian Open

Сегодня, 12:43
Россиянка Элина Аванесян в паре с белоруской Ириной Шиманович в первом круге Australian Open обыграла американку Дэниэлл Коллинз и Надежду Киченок с Украины со счетом 2:6, 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. На счету победительниц эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге Аванесян и Шиманович встретятся с парой Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Элина Аванесян/Ирина Шиманович (Россия/Белоруссия) — Дэниэлл Коллинз/Надежда Киченок (США/Украина) — 2:6, 6:4, 6:1