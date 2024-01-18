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«Большой шлем»

Сегодня, 12:43

Аванесян вышла во второй круг парного турнира Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Элина Аванесян в паре с белоруской Ириной Шиманович в первом круге Australian Open обыграла американку Дэниэлл Коллинз и Надежду Киченок с Украины со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. На счету победительниц эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге Аванесян и Шиманович встретятся с парой Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Элина Аванесян/Ирина Шиманович (Россия/Белоруссия) — Дэниэлл Коллинз/Надежда Киченок (США/Украина) — 2:6, 6:4, 6:1

Australian Open
Элина Аванесян
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