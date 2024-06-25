Авдеева и Тимофеева проиграли на старте квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Юлия Авдеева не смогла выйти во второй круг квалификационного турнира на Уимблдон-2024.

В первом раунде 21-летняя спортсменка в двух сетах уступила представительнице Таиланда Ланлане Тараруди — 4:6, 3:6. Встреча длилась 1 час 16 минут.

В другом матче дня еще одна россиянка Мария Тимофеева потерпела поражение от австралийки Оливии Гадеки (1:6, 3:6).

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Российские теннисисты допущены до турнира в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, одно из которых — подписание декларации о нейтралитете.