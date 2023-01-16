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Кирьос о пропуске AO-2023: «Я крайне разочарован — этот турнир один из самых важных в моей карьере»

Кирьос прокомментировал пропуск Australian Open-2023
Руслан Минаев
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Австралиец Ник Кирьос прокомментировал пропуск Australian Open-2023 из-за травмы. Физиотерапевт игрока сообщил, что у Кирьоса случился надрыв мениска.

«Я крайне разочарован и понимаю, что вы захотите знать, что происходит. Я истощен от всего вокруг и это все жестко. [Australian Open] один из самых важных турниров в моей карьере. [Решение о пропуске турнира] мне далось совсем нелегко», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

27-летний теннисист является действующим победитилем турнира в парном разряде. В одиночном — его лучшим результатом является выход в четвертьфинал в 2015 году.

Australian Open-2023 проходит на кортах «Мельбурн Парка». Турнир завершится 29 января.

Теннис
Australian Open
Ник Кирьос
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