Австралийцу не дали развернуть флаг России после победного матча Медведева на Australian Open

Австралийскому болельщику русского происхождения Юджину Роутману не дали развернуть флаг РФ после победы российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге Australian Open.

Роутман хотел поддержать россиянина, однако стюарды отобрали у него флаг и попросили покинуть трибуну.

Сегодня, 18 января, Медведев обыграл Джона Миллмэна из Австралии во втором круге Australian Open. Его следующим соперником станет американец Себастьян Корда.

В понедельник во время матча первого круга между украинкой Катериной Байндль и Камиллой Рахимовой болельщики развернули флаг РФ. Позже Федерация тенниса Австралии запретила зрителям показывать российский и белорусский флаги по ходу Открытого чемпионата Австралии.