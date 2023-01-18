Австралийцу не дали развернуть флаг России после победного матча Медведева на Australian Open

Сегодня, 19:21
Австралийскому болельщику русского происхождения Юджину Роутману не дали развернуть флаг РФ после победы российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге Australian Open.
Роутман хотел поддержать россиянина, однако стюарды отобрали у него флаг и попросили покинуть трибуну.
Сегодня, 18 января, Медведев обыграл Джона Миллмэна из Австралии во втором круге Australian Open. Его следующим соперником станет американец Себастьян Корда.
В понедельник во время матча первого круга между украинкой Катериной Байндль и Камиллой Рахимовой болельщики развернули флаг РФ. Позже Федерация тенниса Австралии запретила зрителям показывать российский и белорусский флаги по ходу Открытого чемпионата Австралии.