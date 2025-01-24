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Сегодня, 06:50

Австралийцы Гадеки и Пирс стали победителями микста Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Оливия Гадеки и Джон Пирс.
Фото WTA
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Австралийские теннисисты Джон Пирс и Оливия Гадеки в финале микста Australian Open обыграли соотечественников Джона Смита и Кимберли Биррелл.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 10:6. На счету победителей 5 эйсов, 4 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт из 6.

Для Гадеки это первый титул в смешанных парах. Пирс выигрывал микст US Open в 2022 году.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Финал

Оливия Гадеки/Джон Пирс (Австралия, WC) — Кимберли Биррелл/Джон-Патрик Смит (Австралия, WC) — 3:6, 6:4, 10:6

Australian Open
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