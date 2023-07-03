Азаренко и Пегула вышли во второй круг Уимблдона

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и американка Джессика Пегула вышли во второй круг Уимблдона.

В матче первого круга Азаренко обыграла китаянку Юань Юэ — 6:4, 5:7, 6:4. Во втором круге белорусская спортсменка встретится с представительницей Аргентины Надей Подороской.

Пегула одержала победу над своей соотечественницей Лорен Дэвис — 6:2, 6:7 (8:10), 6:3. В матче второго круга соперницей Пегулы станет испанка Кристина Букша.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — Юань Юэ (Китай, Q) — 6:4, 5:7, 6:4

Джессика Пегула (США, 4) — Лорен Дэвис (США) — 6:2, 6:7 (8:10), 6:3

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