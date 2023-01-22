Азаренко обыграла Чжу Линь и вышла в четвертьфинал Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 1/8 финала Australian Open обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 4:6, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. На счету белоруски 3 эйса, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В четвертьфинале Азаренко встретится с Джессикой Пегулой из США.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Чжу Линь (Китай) — 4:6, 6:1, 6:4