Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:58

Азаренко обыграла Пегулу в 1/4 финала Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Виктория Азаренко.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Джессику Пегулу в 1/4 финала Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут.

24-я ракетка мира Азаренко ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету 3-й ракетки мира Пегулы — 3 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В полуфинале турнира двукратная чемпионка Australian Open сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:4, 6:1

Australian Open
Виктория Азаренко
Джессика Пегула
18
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Рублев и Хачанов в топ-8, вылет Медведева и Надаля
Веснина: «Джокович — великий, умный и хитрый теннисист»
Федерация тенниса Азербайджана направила протест в ITF из-за надписей Хачанова
Веснина: «Хачанов заметно прибавил и находится в хорошей физической форме»
Вице-президент ФТР оценил выступление Хачанова на Australian Open
Australian Open, 1/4 финала: Хачанов победил Корду, Азаренко обыграла Пегулу
Ольховский: «Рублеву против Джоковича не надо торопиться, нужно играть спокойно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Australian Open, 1/4 финала: Хачанов победил Корду, Азаренко обыграла Пегулу

Вице-президент ФТР оценил выступление Хачанова на Australian Open