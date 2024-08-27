Азаренко обыграла украинку Стародубцеву и вышла во второй круг US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в первом круге US Open обыграла украинку Стародубцеву со счетом 3:6, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету 35-летней белоруски эйс, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. Во втором круге Азаренко встретится с француженкой Кларой Бюрель. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 75 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Первый круг Виктория Азаренко (Белоруссия, 20) — Юлия Стародубцева (Украина, Q) — 3:6, 6:1, 6:1