Азаренко обыграла украинку Стародубцеву и вышла во второй круг US Open

Сегодня, 04:29
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в первом круге US Open обыграла украинку Стародубцеву со счетом 3:6, 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету 35-летней белоруски эйс, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге Азаренко встретится с француженкой Кларой Бюрель.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 20) — Юлия Стародубцева (Украина, Q) — 3:6, 6:1, 6:1