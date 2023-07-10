Азаренко отреагировала на свист зрителей после матча со Свитолиной

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала свист трибун после матча четвертого круга Уимблдона с украинкой Элиной Свитолиной.

«Стала ли я жертвой того, что кто-то не пожал мне руку? Я вас умоляю! Она не хочет пожимать руки русским и белорусам. Я выразила уважение к ее решению. Что мне надо было сделать, стоять и ждать?» — сказала Азаренко на послематчевой конференции.

Ранее зрители освистали белоруску после поражения от Свитолиной.

Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона, в котором встретится с Игой Свентек из Польши.