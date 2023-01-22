Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:03

Азаренко — о китаянке Чжу Линь: «Она должна быть в топ-20, потому что играла потрясающе и не сдавалась»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась мнением о китаянке Чжу Линь, которую обыграла в 1/8 финала Australian Open.

«Она не сдавалась, какой бы ни был счет. Она должна быть в топ-20, потому что играла потрясающе. Я никогда не слышала о ней раньше. Знаю, что Линь приехала из Китая. И есть так много игроков, которые могут приехать сюда и продемонстрировать потрясающий уровень. Иногда помогает то, что ты уже знаешь своего соперника, но я мало знала о ней, и мне приходилось приспосабливаться на ходу. Она потрясающий игрок, и я желаю ей удачи в этом году. Надеюсь, что мы еще увидим ее», — приводит пресс-служба WTA слова теннисистки.

Также она поделилась эмоциями от победы в матче.

«Я чувствую такое облегчение. Это было 2 часа и 40 минут полного прессинга, смены импульса. В этом матче было все. Я так счастлива, что смогла справиться с этим», — добавила Азаренко.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии белорусская спортсменка встретится с Джессикой Пегулой из США.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3033786/azarenka-predicts-big-things-for-zhu-after-late-night-aussie-open-battle
Теннис
Australian Open
Виктория Азаренко
0
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
В Адлерском районе Сочи загорелись три частных жилых дома
Библиотекарь назвала шесть книг для чтения с детьми
Материалы сюжета: Australian Open 2023: вылет Медведева и Надаля, Рублев и Хачанов в игре
Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать россиянина Хачанова
Пивоварова объяснила причину спада Медведева: «У Даниила новый этап в жизни — в семье появился ребенок»
Теннисистка Пивоварова — о соцсетях Касаткиной: «Это хороший фундамент для Дарьи на будущее»
Чесноков: «Если Рыбакина набирает темп, остановить ее бывает очень трудно»
«Медведев еще не раскрыл свой потенциал». Анастасия Пивоварова — об Australian Open, соцсетях Касаткиной и популярности Валиевой
Защитник «Химок» Тихий сообщил, что клуб готов бесплатно отпустить его в другую команду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пивоварова объяснила причину спада Медведева: «У Даниила новый этап в жизни — в семье появился ребенок»