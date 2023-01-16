Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:16

Азаренко – об игре в первом круге Australian Open: «Для меня это был немного нервный матч»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от своего первого матча на Australian Open-2023

«Для меня это был немного нервный матч. Начинать турнир всегда непросто. «Большой шлем» — это то, ради чего ты так усердно работаешь. Так что я сегодня определенно нервничала. Я чувствовала, что моя игра была не на лучшем уровне, но я смогла найти способ победить, что, я думаю, важно сделать, особенно для меня. Я оставалась сильной морально и продолжала искать решения. Я проанализирую свою игру и попытаюсь немного улучшить ее», — сказала Азаренко на пресс-конференции.

В первом круге турнира белорусская теннисистка обыграла американку Софию Кенин (6:4, 7:6, (7:3)). Следующим соперником Азаренко станет Надия Подороска из Аргентины.

Теннис
Australian Open
Виктория Азаренко
0
Читайте также
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на Универсиаде
Военный эксперт рассказал о характеристиках боекомплекта суперторпед «Посейдон»
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Times узнала о решении Киева использовать для обороны Артемовска иностранных наемников
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Медведев: «Маркос - жесткий соперник, поэтому победить его с таким счетом на турнире «Большого шлема» - здорово»
Кафельников объяснил, почему Медведев имеет преимущество во втором круге Australian Open
Кафельников — о победе Медведева: «Матч прошел в режиме хорошей тренировки, все нормально»
Блинкова проиграла в первом круге Australian Open
Циципас оценил первую победу на Australian Open-2023
Свентек прошла во второй круг Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кафельников объяснил, почему Медведев имеет преимущество во втором круге Australian Open

Медведев: «Маркос - жесткий соперник, поэтому победить его с таким счетом на турнире «Большого шлема» - здорово»