Азаренко – об игре в первом круге Australian Open: «Для меня это был немного нервный матч»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от своего первого матча на Australian Open-2023

«Для меня это был немного нервный матч. Начинать турнир всегда непросто. «Большой шлем» — это то, ради чего ты так усердно работаешь. Так что я сегодня определенно нервничала. Я чувствовала, что моя игра была не на лучшем уровне, но я смогла найти способ победить, что, я думаю, важно сделать, особенно для меня. Я оставалась сильной морально и продолжала искать решения. Я проанализирую свою игру и попытаюсь немного улучшить ее», — сказала Азаренко на пресс-конференции.

В первом круге турнира белорусская теннисистка обыграла американку Софию Кенин (6:4, 7:6, (7:3)). Следующим соперником Азаренко станет Надия Подороска из Аргентины.