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«Большой шлем»

6 сентября, 03:23

Азаренко уступила Плишковой в 1/8 финала US Open

Сергей Разин
корреспондент

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в четвертом круге US Open уступила Каролине Плишковой из Чехии со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

Встреча продолжалась 3 часа 3 минуты. Белоруска сделала 4 эйса и 8 двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 14.

В четвертьфинале Плишкова встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Дэниэлл Коллинз (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 26) — Каролина Плишкова (Чехия, 22) — 5:7, 7:6 (7:5), 2:6

US Open
Виктория Азаренко
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