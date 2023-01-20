Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open

Сегодня, 13:05
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии-2023.
В матче третьего круга 33-летнияя спортсменка обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 1:6, 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 39 минут.
24-я ракетка мира Азаренко 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 13-й ракетки Кис 2 эйса, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнтов из 7.
В следующем круге Азаренко встретится с победительницей пары Чжу Линь (Китай) — Мария Саккари (Греция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Мэдисон Кис (США, 10) — 1:6, 6:2, 6:1