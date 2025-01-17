Бадоса обыграла Костюк и вышла в четвертый круг Australian Open

Испанская теннисистка Паула Бадоса в третьем круге Australian Open обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. На счету 27-летней испанки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. В 1/8 финала турнира Бадоса сыграет с победительницей матча Ольга Данилович (Сербия) — Джессика Пегула (США). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Третий круг Паула Бадоса (Испания, 11) — Марта Костюк (Украина, 17) — 6:4, 4:6, 6:3