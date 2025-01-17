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Сегодня, 07:15

Бадоса обыграла Костюк и вышла в четвертый круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Испанская теннисистка Паула Бадоса в третьем круге Australian Open обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. На счету 27-летней испанки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В 1/8 финала турнира Бадоса сыграет с победительницей матча Ольга Данилович (Сербия) — Джессика Пегула (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Паула Бадоса (Испания, 11) — Марта Костюк (Украина, 17) — 6:4, 4:6, 6:3

Australian Open
Марта Костюк
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