Соболенко обыграла Бадосу в третьем круге «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над испанкой Паулой Бадосой в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 7:5, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут. Соболенко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Бадосы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем круге белоруска сыграет против победительницы матча Мэдисон Кис (США, 14) — Эмма Наварро (США, 22).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Паула Бадоса (Испания) — 7:5, 6:1