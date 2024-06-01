Соболенко обыграла Бадосу в третьем круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 16:15
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над испанкой Паулой Бадосой в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 7:5, 6:1.
Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут. Соболенко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Бадосы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
В следующем круге белоруска сыграет против победительницы матча Мэдисон Кис (США, 14) — Эмма Наварро (США, 22).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Паула Бадоса (Испания) — 7:5, 6:1