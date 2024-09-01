Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:04

Бадоса стала первой четвертьфиналисткой US Open-2024

Алина Савинова
Telegram Дзен

Испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу над китаянкой Ван Яфань в матче четвертого круга Открытого чемпионата США — 6:1, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 23 минуты. Бадоса 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

26-летняя испанка впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open. Ее следующей соперницей на этом турнире станет победительница матча Эмма Наварро (США, 13) — Коко Гауфф (США, 3).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Паула Бадоса (Испания, 26) — Ван Яфань (Китай) — 6:1, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/35/
Теннис
US Open
0
Читайте также
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
В Казани прошло шоу Алины Загитовой
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Чемпионы на выход, массовая скупка русских из НХЛ. Что происходит с хоккейным ЦСКА
Комбат ВСУ обвинил украинских офицеров во лжи о потерях личного состава
В России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы
Популярное видео
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Рублев против Димитрова. Онлайн-трансляция US Open
Рублев окровавил себе руку в матче с Димитровым на US Open
US Open 2024 — расписание и результаты 1 сентября (женщины): матчи Соболенко и Гауфф в 4-м круге
Андрей Рублев — Григор Димитров: смотреть трансляцию матча US Open 2024
Диана Шнайдер назвала США своим вторым домом
Шнайдер и Самсонова могут отобрать у Касаткиной звание первой ракетки России. Соперничество на US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя