Бадоса стала первой четвертьфиналисткой US Open-2024

Испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу над китаянкой Ван Яфань в матче четвертого круга Открытого чемпионата США — 6:1, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 23 минуты. Бадоса 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

26-летняя испанка впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open. Ее следующей соперницей на этом турнире станет победительница матча Эмма Наварро (США, 13) — Коко Гауфф (США, 3).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Паула Бадоса (Испания, 26) — Ван Яфань (Китай) — 6:1, 6:2