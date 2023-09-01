Баэс может сыграть с Медведевым в третьем круге US Open

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс вышел в третий круг турнира US Open. Его соперник, бразилец Фелипе Мелигени Родригес Алвес отказался от продолжения борьбы в третьем сете при счете 6:7 (7:9), 6:4, 6:4 в пользу соперника.

Следующим соперником аргентинца будет победитель матча Даниил Медведев — Кристофер О`Коннелл.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Баэс (Аргентина) — Фелипе Мелигени Родригес Алвес (Бразилия, Q) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4 отказ 2-го игрока

Дэниэл Эванс (Великобритания, 26) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 1:6, 6:1, 6:3, 6:3

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:3, 6:1, 7:6 (7:4)