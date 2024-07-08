Крейчикова вышла в четвертьфинал Уимблдона

Чешка Барбора Крейчикова победила американку Даниэль Коллинз в четвертом круге Уимблдона — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 37 минут. Крейчикова реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. У Коллинз — 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

32-я ракетка мира вышла в 1/4 финала травяного «мейджора» и встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Даниэль Коллинз (США, 11) — 7:5, 6:3