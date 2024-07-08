Крейчикова вышла в четвертьфинал Уимблдона

Сегодня, 21:58
Чешка Барбора Крейчикова победила американку Даниэль Коллинз в четвертом круге Уимблдона — 7:5, 6:3.
Матч длился 1 час 37 минут. Крейчикова реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. У Коллинз — 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.
32-я ракетка мира вышла в 1/4 финала травяного «мейджора» и встретится с Еленой Остапенко из Латвии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Даниэль Коллинз (США, 11) — 7:5, 6:3