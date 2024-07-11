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11 июля, 23:48

Крейчикова расплакалась на интервью после выхода в финал Уимблдона

Руслан Минаев
Барбора Крейчикова.
Фото Reuters
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала выход в финал Уимблдона.

В полуфинале травяного «мейджора» она победила Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

«Никогда не могла и мечтать, что сыграю в финале Уимблдона в одиночном разряде. Я очень горжусь тем, что показала сегодня бойцовский дух. Я нашла свой ритм и не хотела его терять.

Я работала с Яной Новотной (чешская теннисистка, которая становилась чемпионкой Уимблдона в 1998-м. — Прим. «СЭ»). Она рассказывала (Новотна умерла в 2017-м. — Прим. «СЭ») мне истории о своем пути здесь и о том, как она старалась побеждать. Совершенно точно, она меня вдохновила. Я боролась за каждое очко — ведь именно этого она бы хотела от меня», — сказала Крейчикова во время интервью на корте.

В конце своей речи чешская теннисистка не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

«Я так по ней скучаю», — сказала Крейчикова.

Крейчикова работала под руководством Новотной с 2014 по 2017 год. Новотна скончалась в ноябре 2017-го из-за осложнений, вызванных раком.

В финале Уимблдона-2024 Крейчикова сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Теннис
Уимблдон
Барбора Крейчикова
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