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Сегодня, 15:00

Барбора Крейчикова — Ясмин Паолини: смотреть трансляцию финального матча Уимблдона 2024

Крейчикова и Паолини сыграют в финале Уимблдона 13 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Ясмин Паолини.
Фото Global Look Press
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В субботу, 13 июля, на Уимблдоне пройдет финальный матч в женском одиночном разряде, в котором итальянка Ясмин Паолини встретится с чешкой Барборой Крейчиковой. Начало — около 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию матча Паолини — Крейчикова можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее пути Паолини и Крейчиковой пересекались лишь раз. В январе 2018-го в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австрилии чешка добилась крупной победы — 6:2, 6:1.

Чешская спортсменка за карьеру в одиночном разряде выиграла один мейджор. В 2021-м она стала победительницей «Ролан Гаррос». Зато в парном разряде Барбора собрала полный шлем — у нее по два титула на Australian Open, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне и один — на US Open.

У итальянки трофеев на мейджорах нет. В одиночном разряде она однажды играла в решающем матче, уступив на Открытом чемпионате Франции в 2024-м Иге Свентек. Также на минувшем «Ролан Гаррос» Паолини в паре с соотечественницей Сарой Эррани уступила в финале американке Кори Гауфф и Катержине Синяковой из Чехии.

Ясмин Паолини и&nbsp;Барбора Крейчикова. Крейчикова — Паолини: борьба за титул Уимблдона. Онлайн-трансляция матча

Теннис
Уимблдон
Барбора Крейчикова
Ясмин Паолини
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