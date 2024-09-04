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«Большой шлем»

Сегодня, 20:40

Мухова вышла в полуфинал US Open

Руслан Минаев
Каролина Мухова.
Фото Reuters
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Чешская теннисистка Каролина Мухова победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю в четвертьфинале US Open — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 23 минуты. По ходу встречи Мухова несколько раз брала медицинский тайм-аут и уходила в подтрибунное помещение. Хаддад Майя вызывала физиотерапевта на корт во втором сете.

Мухова во второй раз подряд вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.

52-я ракетка мира вышла в полуфинал «мейджора» в Нью-Йорке и встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Мухова (Чехия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 22) — 6:1, 6:4

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Беатрис Хаддад Майя
Каролина Мухова
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