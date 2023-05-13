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«Большой шлем»

Сегодня, 15:01

Беккер оценил шансы Джоковича превзойти рекорд Надаля по количеству побед на турнирах «Большого шлема»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер уверен, что сербский теннисист Новак Джокович может завоевать 23-й титул «Большого шлема» на Открытом чемпионате Франции.

«Верю ли я, что Новак может выиграть 23 турнира? Абсолютно точно. Но это непросто. Конкуренция не дремлет. Вопрос в том, сможет ли Надаль вернуться, сможет ли он сыграть на Открытом чемпионате Франции. Лично я на это надеюсь. Я думаю, теннису нужен Надаль. Надеюсь, он вернется и сыграет как 14-кратный победитель «Ролан Гаррос». Но Новак сейчас в форме. Он хочет играть, поэтому он один из фаворитов», — приводит The Guardian слова Беккера.

В этом году Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии и сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству трофеев на турнирах «Большого шлема» — 22.

Открытый чемпионат Франции-2023 пройдет с 22 мая по 11 июня.

Источник: https://guardian.ng/sport/becker-tips-djokovic-for-record-title-at-french-open/
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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