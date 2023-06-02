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Соболенко отказалась от пресс-конференции на «Ролан Гаррос»: «В прошлый раз я не чувствовала себя в безопасности»

Руслан Минаев
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась от открытой пресс-конференции после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос».

В третьем круге вторая ракетка мира обыграла россиянку Камиллу Рахимову со счетом 6:2, 6:2.

На пресс-конференции после предыдущего матча Соболенко отказалась отвечать на вопрос украинской журналистки.

«После второго матча я как обычно общалась с медиа. Я знала, что будут вопросы про политику, а не про теннис.

Уже много месяцев я отвечала на эти вопросы и очень четко выражала свои эмоции и мысли. Эти вопросы меня не беспокоят. Я знаю, что должна отвечать на вопросы, которые не связаны с теннисом или матчами.

Но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности. Во время интервью я должна чувствовать себя в безопасности. И ради психологического здоровья и благополучия я решила сегодня пресечь такую ситуацию — и турнир поддержал это решение», — сказала Соболенко пресс-службе турнира.

Спортсменка добавила, что последние дни были для нее непростыми, но теперь она сосредоточена на выступлении на открытом чемпионате Франции.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» теннисистка сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
Камилла Рахимова
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