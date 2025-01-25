Соболенко похвалила Кис, которой проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поздравила американку Мэдисон Кис с победой на Открытом чемпионате Австралии-2025.

В финале турнира первая ракетка мира уступила представительнице США в трех сетах — 3:6, 6:2, 5:7. После матча Соболенко не смогла сдержать слез.

«Мэдисон, вау, что за турнир! Ты так билась, чтобы выиграть этот трофей, сегодня показала невероятный теннис. Поздравляю тебя и твою команду, вы это заслужили. Наслаждайтесь празднованиями. И пусть в этом году у меня не получилось, я вернусь сильнее в следующем и буду стараться изо всех сил. Спасибо, ребята, за потрясающую атмосферу!» — сказала Соболенко на церемонии награждения.

26-летняя белоруска не смогла в третий раз подряд защитить титул Australian Open. Она выигрывала турнир в 2023 и 2024 годах. Для 29-летней Кис это первая победа в турнирах «Большого шлема» в карьере.