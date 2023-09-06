Шелтон: «Я постараюсь привнести в матч с Джоковичем что-то необычное и, надеюсь, разрушительное»

Американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от матча против серба Новака Джоковича в полуфинале US Open-2023.

«Я думаю, что, когда ты впервые играешь с кем-то, кто столько раз оказывался в подобной ситуации и столько раз выходил победителем, это не может не насторожить. Все знают, насколько он надежен, насколько он психологически и физически вынослив.

Я также думаю, что преимущество моего стиля — играть с кем-то, кто никогда раньше со мной не встречался. Я думаю, что смогу привнести в игру то, чего, возможно, не увидишь в обычных матчах ATP. Я определенно постараюсь привнести в пятничный матч что-то необычное и, надеюсь, разрушительное», — приводит слова Шелтона сайт турнира.

В четвертьфинале турнира 20-летний теннисист обыграл Фрэнсиса Тиафо (6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2). Матч между Шелтоном и Джоковичем запланирован на 8 сентября.