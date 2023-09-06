Шелтон — о победе над Тиафо: «Мое психологическое состояние было лучше, чем физическое»

Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу над соотечественником Фрэнсисом Тиафо (6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2) в четвертьфинале US Open-2023.

«Я думаю, что мое психологическое состояние сегодня было лучше, чем физическое. Я мог бы пойти в свою ложу и сказать: «Ребята, я устал. Я устал. Я не знаю, смогу ли я дальше работать». Вместо этого я сказал себе: «Я в порядке, и он тоже это чувствует». Я думаю, что умение перевернуть это в своей голове — это уже больше половины успеха.

За целый год, проведенный в туре, и сыграв много матчей, я определенно добился успехов в физическом плане, просто больше бываю на корте, много работаю в тренажерном зале. Моя физическая форма, несомненно, улучшилась», — приводит слова Шелтона сайт US Open.

Следующим соперником 47-й ракетки мира будет серб Новак Джокович. Шелтон впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».