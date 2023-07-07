Береттини обыграл Де Минаура во втором круге Уимблдона

Сегодня, 16:35
Итальянский теннисист Маттео Береттини одержал победу над Алексом Де Минауром во втором круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 12 минут.
В следующем круге Береттини сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 19) — Йосуке Ватануки (Япония, LL).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Берреттини (Италия) — Алекс Де Минаур (Австралия, 15) — 6:3, 6:4, 6:4