Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

5 сентября, 00:01

Берреттини прокомментировал выход в четвертьфинал US Open-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

«Я на самом деле рад, что начал матч не так, как хотел. Я проигрывал сет и брейк… и все-таки нашел в себе силы. Должен сказать, что в четвертом сете я немного устал, а он играл в невероятный теннис. Поэтому я подумал: «Хорошо, теперь я выложусь по полной.

Мне нравится играть в таких условиях, мне нравится играть здесь, в Нью-Йорке, но здесь многое меняется. Два дня назад в матче с Марреем было не влажно, сегодня утром было жарко, во время матча пришлось выпить много воды, что я и делал», — приводит слова Берреттини пресс-служба ATP.

Берреттини обыграл испанца Алехандра Давидовича Фокину в четвертом круге US Open со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2. В четвертьфинале турнира он встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/berrettini-davidovich-fokina-us-open-2022-sunday
Теннис
US Open
Маттео Берреттини
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: US Open 2022: Алькарас — новый чемпион и №1, вылет Медведева и прощание Серены
Рууд о формуле победы на турнире «Большого шлема»: «Чтобы не было испанца в финале»
Циципас прокомментировал победу Алькараса в финале US Open
Надаль похвалил Рууда после неудачи в финале US Open
19-летний Алькарас сменил Медведева во главе рейтинга. Испанец — чемпион US Open
Первый тренер Медведева: «Лидерство в рейтинге немного давило и беспокоило его. Сейчас этот этап позади»
US Open-2022 установил рекорд посещаемости в истории турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Каролин Гарсия обыграла Риске и вышла в четвертьфинал US Open

US Open, результаты матчей 4 и 5 сентября: Медведев уступил Кирьосу, Рублев победил Норри и другие